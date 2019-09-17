الدعم الحازم للشعب اليمني.. أهم إنجاز لقمة أنقرة

وأضاف آشنا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان الدور الفريد لهذا الإنسجام السياسي في سياق الردع الأمني، سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ.
وعقدت أمس الإثنين في العاصمة التركية أنقرة، الجولة الخامسة من القمة الثلاثية لرؤساء إيران وتركيا وروسيا في سياق مواصلة مشاورات هذه الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا لتسوية الأزمة السورية.
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طهران/17 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد رئيس مركز الدراسات الستراتيجية التابع لمكتب رئاسة الجمهورية "حسام الدين آشنا" على المواقف المنسجمة والحاسمة لرؤساء جمهورية إيران وتركيا وروسيا تجاه الهجوم على أرامكو، وحمايتهم الجادة للشعب اليمني وتنديدهم بالعدوان على اليمن، التي كانت من أهم إنجازات قمة أنقرة الثلاثية.
وأضاف آشنا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان الدور الفريد لهذا الإنسجام السياسي في سياق الردع الأمني، سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ.
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