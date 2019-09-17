الدعم الحازم للشعب اليمني.. أهم إنجاز لقمة أنقرة

وأضاف آشنا في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ان الدور الفريد لهذا الإنسجام السياسي في سياق الردع الأمني، سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ.

وعقدت أمس الإثنين في العاصمة التركية أنقرة، الجولة الخامسة من القمة الثلاثية لرؤساء إيران وتركيا وروسيا في سياق مواصلة مشاورات هذه الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا لتسوية الأزمة السورية.

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