إيران تحقق انجازا هاما في صناعة البتروكيماويات

وقال رئيس المركز الوطني لبحوث البوليمر والبتروكيماويات "مهدي نكومنش" في حديث مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء، ان الاختبارات الاولية لـ "فصل غاز ثنائي أكسيد الكربون باستخدام غشاء البوليمر" جرت بنجاح في هذا المركز.

وتابع، ان تقنية "فصل المواد الكيمياوية الغازية باستخدام غشاءات البوليمر" هي تقنية جديدة في مجال الصناعة بالعالم؛ مضيفا ان هناك دول قليلة في العالم تمتلك هذه التقنية.

وتوقع نكومنش دخول المنتجات الأولية التي تعمل على فصل غاز CO۲ من سائر الإنبعاثات الغازية الناتجة عن الإحتراق في صناعات النفط والبتروكيماويات، الى مرحلة الإنتاج الضخم حتى نهاية العام الحالي (الإيراني-ينتهى في 20 آذار/مارس 2020).

إنتهى**2018/أ م د