التأكيد على تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين ايران وتركيا

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بانقرة، اثنى واعظي على جهود تركيا في استضافتها الناجحة للقمة الثلاثية الايرانية والتركية والروسية؛ مؤكدا ان لقاء ومباحثات رئيسي البلدين اتاح فرصا قيمة للوزراء والوفد الايراني المرافق ليناقش مع نظرائه الاتراك آليات توسيع وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وازالة العقبات المحتملة من مساره.

ونوه واعظي الى تحديد حجم الـ 30 مليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري بين طهران وانقرة من قبل الرئيسين الايراني والتركي قبل 5 اعوام، قائلا : انه رغم الحظر الامريكي الجائر لكن هناك فرص وطاقات كثيرة يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف.

واعلن رئيس لجنة التعاون المشتركة بين ايران وتركيا، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع وتمتين التعاون مع تركيا دون ان تواجه اي قيود في هذا الخصوص.

وتابع : انه رغم المشاكل الناجمة عن الحظر الامريكي الجائر لكن سيتم عبر تعزيز نشاطات القطاع الخاص والمبادرات، مواصلة المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس مكتب رئاسة الجمهورية بدور العملة الوطنية ونظام الاتصالات المالية المشتركة، وايضا تطوير مجالات التعاون الثلاثي ومتعدد الاطراف مع سائر الدول المجاورة، ليحقق نقلة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية وضمان مصالح شعبي البلدين والمنطقة.

الى ذلك، نوّه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بجهود بلاده الحثيثة لدعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع ايران وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وقال "دونماز" الذي يتولى رئاسة الجانب التركي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، "ان تحديد حجم الـ 30 مليار دولار للتعاون التجاري الثنائي من قبل الرئيسين الايراني والتركي، يستند على اسس واقعية".

وتابع : لقد اعلنت تركيا مرارا وصراحة بانها ترفض الحظر الاحادي الامريكي ضد ايران؛ مؤكدا ان قمة انقرة امس واللقاء الثنائي بين ايران وتركيا اظهر بان ارادة البلدين قائمة على تنمية العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.

واكد الوزير التركي ايضا، ان القطاعين العام والخاص في بلاده يمضيان قدما وفي اطار برامجهما المحددة نحو تحقيق الافاق المحددة بين رئيسي البلدين، "ونحن لن نألوا جهدا في هذا الخصوص".

علما ان الجولة السابعة والعشرين لمباحثات اللجنة المشتركة بين ايران وتركيا تعقد على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء (17 و18 ايلول / سبتمبر) في انقرة.

انتهى ** ح ع