ظريف يبحث ونظيره البريطاني احدث المستجدات بشأن الاتفاق النووي

وافاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، انه تم خلال هذا الاتصال مناقشة آخر مستجدات فيما يخص العلاقات الثنائية والتطورات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق النووي، وعدد من القضايا القنصلية بين البلدين.

كما استعرض ظريف وراب في اتصالهما الهاتفي، التطورات الاقليمية الراهنة ولاسيما الاوضاع في اليمن، وقضايا ذات اهتمام مشترك اخرى.

انتهى ** ح ع