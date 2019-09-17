مسؤول : 40 شركة معرفية ايرانية تشارك في معرض إعادة إعمار سوريا - 2019

وقال مساعد رئيس صندوق الابداع والتطوير لشؤون العلاقات الدولية بدائرة رئاسة الجمهورية "ياسر عرب نيا"، ان حضور شركات معرفية ايرانية في هذا المعرض ياتي في اطار الجهود لتوسيع التعاون التكنولوجي بين طهران ودمشق.

و اضاف : ان وفدا تجاريا من ايران يزور دمشق بالتزامن مع اقامة معرض إعادة إعمار سوريا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اعمال معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الخامسة، تشارك فيه أكثر من 389 شركة تمثيلا عن 31 محلية واجنبية.

وتعرض الشركات المشاركة في هذا المعرض انواع المعدات والآليات في مجال الانشاءات ومواد البناء والتقنيات الاعمارية المستخدمة عمليات التشييد إلى جانب تجهيزات تستخدم بمجال الطاقة والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه وخدمات تتعلق بالتأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية؛ بحسب وكالة سانا السورية للانباء.

ويستمبر معرض اعادة اعمار سوريا لغاية السبت القادم (21 ايلول / سبتمبر الحالي).

انتهی**2054/ ح ع **