وزير الإتصالات يرعى افتتاح مركز الدراسات الاقتصادية الايرانية - الكازاخية

وتم انشاء هذا المركز بالتعاون مع جامعة "العلامة الطباطبائي" الايرانية، وعليه فقد حضر مراسم افتتاحه فضلا عن وزير الاتصالات الايراني، كل من رئيس الجامعة "حسين سليمي" والسفير فوق العادة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كازاخستان "مجيد صمد زادة صابر".

يذكر ان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني قام في اطار زيارته الحالية لجمهورية كازاخستان بزيارة واحة الاقتصاد الرقمي في نورسلطان ايضا.

وتاتي زيارة اذري جهرمي للعاصمة الكازاخية بهدف المشاركة في "مؤتمر اتحاد وزراء الاتصالات لدى الدول ذات المصالح المشتركة"، والذي يضم كلا من روسيا، وبيلاروسيا، وقرغيزيا، وكازاخستان، واوزبكستان، مولدوفا، وارمينيا، وطاجيكستان، وتركمانستان.

انتهى ** ح ع