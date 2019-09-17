بمشاركة ايران.. مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر يختتم اعماله في باكستان

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان الهدف من اقامة هذا المؤتمر يكمن في تطوير التعاون بين الدول التي تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الاجراءات الدولية الرامية الى مكافحة هذه الجرائم.

وتضم المرحلة الثانية من هذه الاجراءات، ايران وباكستان وافغانستان والعراق؛ كما تمت دعوة الدول المشاركة في المرحلة الاولى للاجراءات ذات الصلة وبما يشمل كلا من المغرب ومصر والنيبال، للمشاركة في هذا المؤتمر.

وتضمن البيان الختامي لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في اسلام باد، اقتراحات الدول المشاركة في مجال تبادل المعلومات وتعزيز طاقات البلدان في مكافحة هذه المظاهر المشؤومة وايضا والتعاون القضائي المشترك، ودعم الضحايا، فضلا عن تنسيق على صعيد الاساليب العملانية في سياق الاجراءات الوقائية.

بدورهم، حذّر اعضاء الوفد الايراني المشارك من الاجراءات الاحادية وتاثيرها على مسار مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية.

كما تقرر ان يتم دعوة تركيا واليونان بوصفهما دول العبور والمقصد لطاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، للمشاركة في الدورة اللاحقة من هذا المؤتمر.

انتهى ** ح ع