واعظي: الحكومة الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية مع تركيا

وانعقد اللقاء مساء اليوم الثلاثاء، على هامش الإجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا المقامة في أنقرة.

وأضاف واعظي خلال اللقاء، ان الثقة والإرادة الراسخة للحكومتين الإيرانية والتركية لتعزيز علاقاتهما الستراتيجية، تشكلان أكبر دعامة لنجاح قرارات لجنة التعاون الإقتصادي بين البلدين ودخولها حيز التنفيذ.

وفيما أشار الى الأصداء الجيدة على صعيدي المنطقة والعالم لقمة رؤساء إيران وتركيا وروسيا التي انعقدت باستضافة طيبة من أنقرة، قال واعظي، ان نتائج الجولة الخامسة من إجتماعات رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (تسوية الأزمة وإحلال السلام في سوريا)، ستؤدي بالتأكيد الى تعزيز الإستقرار والأمن في المنطقة وتسهم في مساعدة الشعب السوري المضطهد.

وأعرب واعظي عن شكره وتقديره للمواقف التركية الداعمة دوما لإيران حكومة وشعبا من الحظر الأميركي المفروض؛ متمنيا إقامة إجتماع المجلس الأعلى للعلاقات الستراتيجية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة في طهران.

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن لجنة التعاون المشتركة خلال إجتماعها الحالي، حسم خارطة الطريق للعلاقات الإقتصادية بين البلدين على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ مضيفا ان تعزيز التعاون في مجال النقل والشحن وترانزيت السلع يشكل محرك تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، ان لجنة الشحن والنقل التابعة للجنة التعاون الإقتصادي المشتركة، توصلت الى تفاهمات جيدة جدا والتي يعد تنفيذها خطوة كبرى في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الشحن والنقل عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والجو.

وأشار الى الطاقات الجيدة التي يمتلكها البلدان لتعزيز العلاقات في مجال ترانزيت السلع على الصعيدين الثنائي والإقليمي؛ مضيفا ان التعاون الودي جار على قدم وساق بين تركيا وإيران وأعرب عن أمله في أن تمهد نتائج إجتماع لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين البلدين لتفعيل الطاقات الكامنة للتعاون الثنائي وتحقيق قفزة نوعية على صعيد العلاقات بين البلدين في مجال الشحن والنقل.

وأكد جاهد طورهان، انه سيبذل قصارى جهوده لإزالة كافة العقبات الموجودة فيما يخص الرحلات الجوية المدنية الإيرانية الى تركيا.

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