إيران بين الدول الـ10 الأولى المتفوقة في إدارة الطرق بواسطة الطائرات المسيرة

وخلال الملتقى التقني للصناعات والشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة في مجال المنتجات والخدمات ذات الصلة بالطائرات المسيرة، أضاف سعيدي اليوم الثلاثاء، ان إيران دخلت مجال تطوير الطائرات المسيرة لاستخدامات مدنية منذ عام 2006.

وتابع، ان معظم المجالات المدنية التي يتم توظيف الطائرات المسيرة فيها تشتمل على الاستطلاع، وتقييم البنية التحتية، لأهداف اعلامية واستخدامات أخرى ترفيهية.

وأكد سعيدي الضرورة الماسة لتطوير استخدام الطائرات المسيرة في مجال إدارة الأزمات؛ لافتا الى الدور الفاعل الذي أدته هذه الطائرات في إدارة السيل الأخير الذي إجتاح لرستان وكلستان (غرب و شمالي البلاد) وكذلك حادث سقوط طائرة الركاب التي كانت تتجه من طهران الى ياسوج (جنوب غرب)، حيث تمكنت هذه الطائرات من تحديد المكان الدقيق لسقوط طائرة الركاب المذكورة خلال 10 ساعات بعد وقوع الحادث على مرتفعات جبل دنا في هذه المنطقة.

وأوضح، ان توظيف الطائرات المسيرة في إطفاء الحرائق تعد من الإستخدامات الهامة الأخرى للطائرات المسيرة في المجالات المدنية.

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