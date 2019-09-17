منطقة قشم الحرة تنضم الى عضوية منظمة السياحة العالمية

وأضاف اليوم الثلاثاء، المدير العام لمنظمة قشم الحرة، ان المشاورات المبدئية بشأن هذا الموضوع بدأت من حزيران/ يونيو الماضي.
وتابع، ان هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود معاونية السياحة في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية والخطوات الجيدة التي اتخذتها الأجهزة والخبراء المعنيين في مجال السياحة بمنطقة قشم الحرة.
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طهران/17 أيلول/سبتمبر/إرنا- أقرت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في دورتها الثالثة والعشرين التي انعقدت بولاية سانت بطرسبرغ الروسية، انضمام منطقة قشم الحرة التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) الى عضوية هذه المنظمة.
وأضاف اليوم الثلاثاء، المدير العام لمنظمة قشم الحرة، ان المشاورات المبدئية بشأن هذا الموضوع بدأت من حزيران/ يونيو الماضي.
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