منطقة قشم الحرة تنضم الى عضوية منظمة السياحة العالمية

طهران / 18 ايلول / سبتمبر / ارنا : اكدت السيدة "باربارا سلافين" التي تشغل منصب ادارة مشروع ايران المستقبلي" لدى اكاديمية المجلس الاطلسي الامريكي، اكدت في تغريدة لها ان "ايران لم تعد كما كانت عليه سابقا، لكونها اصبحت اليوم اقوى عسكريا واكثر نفوذا مقارنة بالسنوات الماضية".