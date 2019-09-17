ظريف: إنهاء الحرب هو الحل الوحيد لازمة اليمن

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اشار ظريف الى ارتكاب جرائم الحرب من قبل المعتدين بدعم من الاميركيين وكتب: ان 100 مليار دولار من اسلحة المعتدين لم تتمكن من التصدي لنيران اليمن. توجيه الاتهام لايران لم يغير من الحقيقة شيئا وان الحل الوحيد للجميع هو انهاء الحرب.

واضاف: ان أميركا تنكر الحقيقة لو ظنت ان ضحايا اليمن لأسوأ جرائم الحرب الجارية منذ 4.5 عام ، لن يستخدموا كل ما بوسعهم للرد.

وتابع: ربما أميركا تخجل من أنها باعت مئات مليارات الدولارات من الاسلحة الى السعودية، ولم تتمكن بهذه الاسلحة من التصدي لنيران اليمنيين، الا ان توجيه اصابع الاتهام الى ايران لن يغير شيئا، فإنهاء هذه الحرب، هو الحل الوحيد المتاح للجميع.

وکتب ظريف في تغريدة اخرى: تصوروا فقط ان اميركا ليست منزعجة من ان حلفاءها يقصفون الاطفال اليمنيين بكل قسوة منذ اكثر من 4 اعوام بأسلحة اميركا ومساعداتها العسكرية، لكنها تنزعج بشدة عندما يقوم الضحايا اليمنيون بالرد عبر الطريق الوحيد القادرون عليه – اي استهداف مصافي نفط المعتدي –.

انتهى ** 2342