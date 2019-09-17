مسؤول ايراني: قطار "طهران -اسطنبول" سيتم تدشينه قريبا

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الثلاثاء اشار واعظي الى ان الاجتماع الـ 27 للجنة الاقتصادية الايرانية التركية المشتركة سيعقد على مستوى الوزراء المعنيين وقال، ان انشطة اللجنة ستبدا الاثنين القادم باجتماع الخبراء واللجان الفرعية.

ووصف لقاءه الذي جرى يوم امس الثلاثاء مع وزير الطاقة رئيس الجانب التركي في اللجنة المشتركة بانه كان ايجابيا واضاف، انه تم خلال اللقاء استعراض نتائج اعمال اللجان المختلفة التي تم تشكيلها.

واشار الى الاجتماع الناجح الذي عقد الاثنين بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا في انقرة واللقاء الثنائي بين الرئيسين الايراني والتركي على هامش الاجتماع وقال، ان الوزراء المعنيين تدارسوا بمعية الرئيسين القضايا الثنائية وكانت المحادثات جيدة وايجابية.

واعتبر هذه المحادثات رصيدا ايجابيا للاجتماع الـ 27 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين واضاف، لقد توفرت الفرصة خلال الاجتماع مع وزير التجارة والجمارك التركية لدراسة العقبات التي تعترض سبيل المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

واشار الى لقائه وزير الاتصالات والبنية التحتية التركي قائلا، انه تم اتخاذ قرارات جيدة في مجال النقل والشحن السككي، وزيادة حجم النقل البري الى مليون طن.

واوضح انه تم اتخاذ قرارات ايضا بشان 3 ممرات من "تركيا -ايران" الى قطر وباكستان وافغانستان ، حيث نامل بان يستفيد التجار من مزايا النقل والشحن هذه بعد المصادقة النهائية عليها.

وفيما يتعلق بالمعاملات المالية واستخدام العملة الوطنية للبلدين قال، انه جرى البحث خلال اجتماع الرئيسين حول هذا الموضوع حيث تم تكليف رئيسي البنكين المركزيين بمتابعته وتنفيذه.

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