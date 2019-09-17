هزتان ارضيتان تضربان شمال وغرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران انه في الساعة 19:18 بالتوقيت المحلي (14:48 بتوقيت غرينتش) ضربت هزة ارضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم المناطق الوسطى والغربية من محافظة مازندران شمال ايران وكان مركزها ضواحي مدينة محمود آباد.
وشعر بهذه الهزة سكان مدن آمُل وبابُل ونور ورويان المجاورة لمدينة محمود آباد ايضا.
وفي الساعة 23:59:54 بالتوقيت المحلي (19:29:54 بتوقيت غرينتش) ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر وبعمق 10 كم ضواحي مدينة سروآباد في محافظة كردستان غرب ايران.
ولم تصل اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء الهزتين.
انتهى ** 2342
تعليقك