افتتاح اول معرض دولي للعسل في ارومية

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية بمحافظة اذربايجان الغربية علي عبدلي سيلابي، ان هذا المعرض الدولي الذي تستمر اعماله لغاية الجمعة تشارك فيه 67 شركة محلية واجنبية.

واضاف، ان شركات من تركيا والعراق تشارك في هذا المعرض اضافة الى حضور تجار ورجال اعمال من الهند واسبانيا ولبنان وتركيا والعراق وقطر وجمهورية اذربيجان وقرغيزيا.

واضاف، ان المحافظات المشاركة في المعرض هي اذربايجان الغربية والشرقية واردبيل وزنجان وكردستان ويزد وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وهرمزكان واصفهان وطهران وكرمانشاه.

وصرح بان المعرض يتضمن مختلف الشؤون المتعلقة بالعسل مثل التعليب وصناعة خلايا النحل والمواد الصحية والتجميلية التي يدخل العسل في صناعتها والادوات اللازمة لتربية النحل.

يذكر ان محافظة اذربايجان الغربية تحوي اكثر من مليون و 100 الف خلية نحل وتنتج اكثر من 21 الف طن من العسل سنويا اي بنسبة 27 بالمائة من اجمالي انتاج البلاد حيث تحوز المرتبة الاولى في هذا المجال.

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