تنمية العلاقات الزراعية بين ايران وروسيا البيضاء

وقدم سفير الجمهورية الاسلامية خلال اللقاء شرحا عن امكانيات ايران الزراعية وقال نظرا للامكانيات الجيدة في مجال الزراعة فأن القطاع الخاص على اتم الاستعدادا لتأمين احتياجات روسيا البيضاء في مجال الفواكة والثروة السمكية والخضار وسائر المحاصيل الزراعية.

واشار اويسي الى تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين حيث يتم بموجبها تقليل الرسوم التصديرية واضاف: أنها فرصة مناسبة لتأمين احتياجات روسيا البيضاء الزراعية .

من جانبه بين وزير الزراعة البیلاروسي "اناطولي خوتكو" امكانيات بلاده في المجال الزراعي وامكانية تأمين الاحتياجات المتقابلة وقال ان الانتاج الجيد في مجال المواشي والالبان والغلات تعتبر مجالات جيدة للتعاون بين البلدين .

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