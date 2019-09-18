انضمام منطقة ارس الحرة الى منظمة السياحة العالمية

وفي حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء، صرح محسن نريمان، بأن قبول خمسة أعضاء إيرانيين جدد في المجموعة التابعة لمنظمة السياحة العالمية قد تمت الموافقة عليه، مضيفا أن الأعضاء الجدد قد تمت الموافقة عليهم في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) وتمت مناقشته في باكو في يونيو من هذا العام.

وصرح بانه تم التصويت النهائي على العضوية الجديدة على هامش الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ، التي عقدت في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر في سانت بطرسبورغ بروسيا.

وقال رئيس مجلس إدارة منطقة ارس الحرة : انه وبانضمام منطقة ارس الحرة في منظمة السياحة العالمية، فقد ارتفع عدد الأعضاء الإيرانيين في هذه المنظمة إلى 18 عضوا.

واشار نريمان الى ان العضوية في منظمة السياحة العالمية تتيح استخدام أحدث إنجازات القطاع العام والخاص في البلدان الأخرى في مجالات مختلفة مثل التخطيط والتسويق والتعليم والإعلان.

وأعلن ان تبادل إحصائيات السياح للدول الأعضاء والافادة من جميع المساعدات الفنية والاستشارية التي تقدمها المنظمة واستخدام المنصة الدولية للتعامل مع القطاعين العام والخاص للمعنين في صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم والوصول إلى المكتبة الإلكترونية للمنظمة وتبادل الخبرات لجميع الأعضاء، من الفوائد الأخرى للعضوية في المنظمة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة ارس الحرة، إلى أن منظمة السياحة العالمية هي أفضل منظمة دولية تتعلق بالسفر والسياحة، وقال إن الوكالة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة الرسمية لتنمية السياحة في جميع أنحاء العالم وتنشر كل عام تقارير عن أبحاثها وإحصائياتها.

وقال نريمان أن المنظمة العالمية للسياحة تلعب دورا مركزيا وهاما في تحسين التزام وإمكانات البلدان النامية في مجال السياحة ، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة يبلغ 157 عضوا كأعضاء رئيسيين و6 اعضاء منتسبين وحوالي 500 عضو تابع من قطاعات خاصة ومؤسسات تعليمية وسلطات محلية وجمعيات سياحية، وان حضور آرس بين الأعضاء المنتخبين مبعث فخر .

وبالإضافة إلى منطقة ارس الحرة، فقد انضمت منطقة قشم الحرة وشركة اراضي عباس آباد ومجمع توجال الترفيهي – الرياضي ومكتب "مانا سير برديس" للسفر والسياحة، الى منظمة السياحة العالمية في المؤتمر الأخير.

تغطي منطقة ارس الحرة مساحة 51 ألف هكتار، بما في ذلك أجزاء من مدينتي جلفا وخدا آفرين في شمال غرب إيران، وتقع عند نقطة الصفر الحدودية المتاخمة لأرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، وذات معالم سياحية وطبيعية وتاريخية.

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