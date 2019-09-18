الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطنة على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة

وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار على المواطنة التي كانت تحاول التنقل بين مدينتي القدس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة ما ادى لاصابتها بالجزء السفلي من الجسم.
وأوضحت الصحة ان جييش الاحتلال ترك المواطنة تنزف لفترة طويلة قبل ان يسمح بنقلها للعلاج.
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رام الله- 18 أيلول- سبتمبر- إرنا-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاربعاء استشهاد مواطنة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.
وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار على المواطنة التي كانت تحاول التنقل بين مدينتي القدس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة ما ادى لاصابتها بالجزء السفلي من الجسم.
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