الفيلم الايراني "حمال الذهب" يفوز بجائزة مهرجان دهوك السينمائي

وافادت وكالة ارنا عن المهرجان ان مخرج الفيلم السينمائي "حمال الذهب" تورج اصلاني فاز بجائزة افضل المواهب الجديدة خلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي في العراق .

وعرض الفيلم خلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي بحضور مخرجه وابرز ممثليه لينافس على جائزة هذا الحدث السينمائي مع أفلام من : ألمانيا، وايطاليا، وفرنسا، وكرواتيا، وجورجيا، وهولندا، وسوريا، ولبنان...

هذا وسبق لفيلم "حمال الذهب" تمثيل إيران في مهرجان بوسان الدولي للتنافس في قسم "التيارات الحديثة" في كوريا الجنوبية.

ويعتبر "حمال الذهب" التجربة الاخراجية الثانية لإصلاني الذي سبق ان اخرج فيلم "جينكو" ولديه باع طويل في التصوير وحاصل على العديد من الجوائز عن تصويره الكثير من الأفلام.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من سعيد آقاخاني وجالة صامتي واميد روحاني وبيام احمدي نيا ولطف الله سيفي وامين فرزانة وعليرضا مهران وحسن زاهدي وداود محمدآبادي ومحمود شفيع خاني ورضا شفيع خاني وآخرين.

يذكر ان مهرجان دهوك السينمائي مقام حالياً في العراق وتستمر فعالياته حتى 19 من ايلول/سبتمبر الجاري.

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