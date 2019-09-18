تسمية 2021 بعام الثقافة الايرانية – التركية

وافاد مراسل وكالة ارنا ان تركان الذي رافق الرئيس روحاني في زيارته الى تركيا هو يرأس اللجنة الثقافية والسياحية في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الايرانية التركية المشتركة بدورتها السابعة والعشرين.

وخلال لقائه بوزير الثقافة والسياحة التركي بحث معه سبل التعاون الثقافي الثنائي نظرا لامكانيات البلدين في هذا المجال.

واشار رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية خلال اللقاء الى امكانيات البلدين في مجال السينما والافلام مقترحا اقامة اسبوعا للافلام في كلا البلدين وكذلك تنفيذ مشاريع سينمائية مشتركة.

ولتنفيذ المشاریع الثقافية المشتركة اقترح عضو اللجنة الثقافية الايرانية العليا ان يتم تسمية العام 2021 بعام الثقافة الايرانية التركية.

من جانبه رحب وزير الثقافة والسياحة التركي " محمد نوري ارسوي" بالمقترح الايراني تسمية العام 2021 بعام الثقافة الايرانية التركية، مؤكدا على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لوضع الخطط اللازمة بهذا الشأن.

وفي ختام اللقاء تقرر تشكيل تشكيل لجنة تظم مساعد وزير الثقافة التركي والملحق الثقافي الايراني في تركيا لدراسة المشاريع والخطط اللازمة فيما يتعلق بعام الثقافة الايرانية التركية المقترح في 2021.

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