ظريف يشارك في اجتماع سفراء الدول الاعضاء في "الآسيان"

لندن / 17 ايلول / سبتمبر /ارنا- رد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي على مزاعم وزير الطاقة الاميركي الذي اتهم ايران بالضلوع في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، معتبرا ان واشنطن لجات الى سياسة الحد الاقصى من الخداع بعد فشلها في سياسة الحد الاقصى من الضغوط.