ظريف يشارك في اجتماع سفراء الدول الاعضاء في "الآسيان"

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وقع في 3 اب /اغسطس، على إتفاقية الوئام والتعاون للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، لتصبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا رسميا في هذه الإتفاقية
إنتهى ** 1453**1049
طهران/ 18 ايلول / سبتمبر/ارنا- شارك وزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل ظهر اليوم الاربعاء في اجتماع سفراء الدول الاعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا المعروف باسم آسيان.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وقع في 3 اب /اغسطس، على إتفاقية الوئام والتعاون للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، لتصبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا رسميا في هذه الإتفاقية
إنتهى ** 1453**1049
تعليقك