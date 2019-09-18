وزير النفط الايراني: يجب ان لايستخدم النفط كسلاح

واضاف زنغنه اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان النفط من السلع التي جميع البشر بحاجة اليها ويجب السماح بتداولها بحرية في جميع اسواق العالم.

وفيما يتعلق بمساعي امريكا تعويض النفط الايراني بالسعودي قال زنغنة : ان امريكا ومنذ فترة بعيدة وراء ذلك ومن المحتمل ان حظر النفط الايراني يصب في هذا الشأن.

واضاف انهم قلقون فیما یتعلق بأمن انتاج السوق النفطية وهذه القضية لطالما اكدت عليها الجمهورية الاسلامية مبينا لحفظ أمن الانتاج للمنتج والمستهلك يجب عدم السماح باستخدام النفط كسلاح ضد مصالح الاخرين.

واعلن زنغنة ان انتاج ايران من حقل الغاز المشترك مع قطر شهد تفوقا على الاخيرة، مؤكدا على الاستمرار في تطويره متوقعا ان يصل الانتاج بنهاية العام الحالي ( ينتهي 20مارس 2020) 750مليون مترمكعب يوميا.

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