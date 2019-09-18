طهران تحذر واشنطن برد فوري وقوي على أي عدوان ضدها

بعد الاتهامات الاخيرة التي اطلقها المسؤولون الاميركيون بشأن تورط ايران في هجوم الطائرات المسيرة اليمنية على المنشآت النفطية السعودية، فقد سلمت الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاثنين مذكرة سياسية الى الادارة الامريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران التي ترعى المصالح الاميركية في ايران، حذرت فيه من اي اجراء ضد ايران، ورفضت فيه ايضا اي دور لايران في هذه القضية.

وادانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد ايران، واعلنت انه اذا شن عدوان على ايران، فان الجمهورية الاسلامية سترد ردا فوريا وقاسيا، ولن يكون الرد مقتصرا على مصدر العدوان.

انتهى