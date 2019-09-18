همتي: إيران وروسيا تبعدان الدولار وسويفت

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال عبد الناصر همتي: في المفاوضات بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلطات الروسية والتركية، كان الموضوع الرئيسي هو أن البلدين يحاولان تجنب المبادلة والتعامل بالدولار ونظام سويفت.

وأشار إلى أن جزء كبيرا من التجارة مع روسيا وتركيا يتم من خلال العملة الوطنية، كما تتم المعاملات مع العراق من خلال العملة الوطنية.

وقال رئيس البنك المركزي إنه يمكن توسيع هذه العملية التي تحققت.

وصرح انه بالنظر إلى أن إيران أصبحت مؤخرا عضوا في الاتحاد الأوروبي الآسيوي، فقد اقترحنا في المفاوضات مع الرئيس الروسي إدارة الشؤون التجارية والمصرفية مع الدول الأعضاء الخمسة في الاتحاد الأوروبي الآسيوي من خلال نظام المعاملات المصرفية الذي وافق عليه الرئيس الروسي.

وأضاف همتي: هناك ظروف جديدة ناشئة في التعاون المصرفي لدول المنطقة التي نسعى إلى تعزيزها، وستجري معاملات العملة الوطنية تدريجيا من خلال التحويلات المحلية ولن يلعب نظام سويفت دورا فيها.

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