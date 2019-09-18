وزير الدفاع: الرد الايراني على التهديدات سيكون صارماً

ورفض وزير الدفاع الإيراني في تصريح له تصريحات مزاعم وجود دور إيراني في هذه العملية، معتبرا هذا الهجوم بانه ياتي في اطار الحرب القائمة بين السعودية واليمن.

وقال العميد حاتمي، ان احد طرفي النزاع هم اليمنيون الذين اعلنوا صراحة بانهم هم الذين نفذوا العملية، ومنطق العمل واضح ايضا بان تقوم دولة بالرد على تعرضها لهجمات شديدة على مدى اعوام تكبدت على اثرها الكثير من الضحايا وكذلك الحصار المفروض عليه.

واضاف، فمن الناحية العسكرية نفذ اليمنيون منذ قرابة عامين مثل هذه العملية واستهدفوا مطاراً في الامارات واطلقوا عليه صاروخاً يبلغ مداه 1200 كلم.

واضاف العميد حاتمي ان الهدف من وراء توجيه التهم الى ايران واضح فالسعودية والكيان الصهيوني من الدول التي كانت ومنذ البداية تسعى لادخال الولايات المتحدة في صراعات المنطقة وهذا كان حلمهم .

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