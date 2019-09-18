ظريف : الضغوط الامريكية القصوى ضد ايران لم تحقق اهدافها

وفي معرض اجابته على سؤال مراسل ارنا اليوم الاربعاء حول الهجمات على ارامكو وان تكون حجة امريكية لممارسة الضغوط على ايران قال ظريف: ان امريكا مارست اقصى انواع الضغوطات ولكنها لم تحقق اهدافها .

واضاف وزير الخارجية ان ما يقوله الأمريكيون عن اليمن هو بسبب الجرائم المرتكبة ضد الشعب في اليمن، فإذا قاموا اليمنيون بالتحرك ، فإنهم يسلطون الضوء عليه بدلاً من التحقيق في الجرائم.

واکد ظریف ان انهاء الحرب هو السبیل الوحيد لحل الازمة اليمنية وان الجمهورية الاسلامية ومنذ البداية ابدت استعداها لتقديم المساعدة بهذا الشأن.

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