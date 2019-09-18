إيران من الدول الناجحة في الحفاظ على طبقة الأوزون

واضاف نظردوست اليوم الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي للاوزون ان الامم المتحدة وخلال العقود الاخيرة كانت الى جانب ايران والمجتمع الدولي لتقديم يد العون في مجال الحفاظ على البيئة العالمية.

واشار نظردوست الى تنفيذ مشروع حماية طبقة الاوزون وقال : ان هذا المشروع كان من انجح المشاريع الدولية وكذلك فان معاهدة مونترال هي من افضل المعادات التي بموجبها تم السيطرة على تخريب طبقة الاوزون وتقليلها وحتى ترميمها.

واكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إيران ان القرائن تشير الى ان ايران كانت ناحجة في تطبيقها الالتزامات الدولية بشأن البیئة الى جانب التنمية والتطور الخاص فيها وان الاستمرار على هذا المنوال مهم جدا وهو بحاجة الى التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية القطاع الخاص .

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