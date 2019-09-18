روسيا تستضيف قريبا الملتقی الدولي للتعاون بین المدن التوأمة المتشاطئة على بحر قزوين

ويعقد الملتقى الدولي برعاية مؤسسة اتحاد التعاون الدولي الثقافي الروسي وبتعاون جامعة أستاراخان الحكومية فی هذا البلد وبمشاركة ممثلين عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وجمهورية أذربايجان وكازاخستان وتركمانستان.

ويهدف الملتقى الدولي الى توفير ظروف ملائمة لاجراء مباحثات مباشرة بين رؤساء بلديات المدن التوأمة المطلة على بحر قزوين وممثلي المؤسسات العلمية والثقافية وخبراء المدن المذكورة، من أجل تعزيز التعاون الثقافي والانساني بين بلديات هذه المدن.

وتم لحد الان عقد التوامة بين العديد من المدن الايرانية والمدن المتشاطئة على بحر قزوين بما فيها مدينة رشت (عاصمة محافظة كيلان/شمال) وأستاراخان وقازان الروسيتين وآستارا الايرانية التابعة لمحافظة كيلان وآستارا بجمهورية أذربايجان ومدينة انزلي التابعة لهذه المحافظة مع قازان الروسية وأكتائو الكازاخية ومدينة كلستان (شمال) ومحافظة مانغيستائو في كازاخستان.

انتهى** 1453/أ م د