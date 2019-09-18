شمخاني : استراتيجة ايران هي تقليل التوترات في المنطقة

و أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في تصريح ادلى به اليوم الاربعاء على استعداد ايران الرد بكل قوة وصرامه على اية تهديد ضد مصالحها بحيث تفاجئ المعتدين.

و حول أزمة اليمن قال شمخاني : ان هذه الأزمة التي اندلعت منذ اكثر من 50 شهرا بسبب استمرار العدوان السعودي على اليمن، ليس لها أي حل عسكري، ولا تنتهي إلا عبر الحوار اليمني- اليمني و دون تدخل أطراف ثالثة.

واضاف: ان الدفاع الشامل للشعب اليمني المظلوم ضد العدوان الأجنبي والقتل الوحشي لمواطنيه، هو حقه المشروع ورد فعل طبيعي على فظائع المعتدين.

واوضح شمخاني: ان اسلحة الجيش اليمني يتم تصميمها وتصنيعها من قبل اليمنيين انفسهم، مضيفا: ان توجيه اتهام ارسال هذه الاسلحة الى بلدان أخرى هو هروب الى الأمام بغية عدم تحمل المسؤولية حيال هدر الموارد على شراء معدات عسكرية غير فاعلة من الدول الغربية.

وتابع أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: ان السياسة الاستراتيجية لإيران ترتكز على تقليل حدة التوتر وتجنب اي اشتباك وتسوية الازمات الاقليمية عن طريق الحوار، لكنها ترصد أي محاولة لمهاجمة البلاد أو مصالح الجمهورية الاسلامية، وعلى استعداد تام لترد ردا حاسما وشاملا على أي عدوان محتمل بحيث تفاجئ المعتدين.

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