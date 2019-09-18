ايران واذربايجان تتشاوران بشأن قضايا بحر قزوين

وجرت المباحاث بين مساعد وزير خارجية اذربايجان وممثل رئيس الجمهورية الخاص بقضايا بحر قزوين " خلف خلف اوف" مع المدير العام لمكتب تنسيق العلاقات السياسية الثنائية والمبادرات الإقليمية بوزارة الخارجية الايرانية "رضا نظر آهاري"، حيث بحث الطرفان بشأن تأسيس امانة عامة للشؤون البيئية في اطار معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين.

يشار إلي أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها في 12 آب/اغسطس 2018 في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إيران، روسيا، كازاخستان، آذربيجان، تركمنستان) المطلة علي بحر قزوين في مدينة أكتاو الكازاخية.

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