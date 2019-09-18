ليس هناك اي دليل على استهداف ايران المنشآت النفطية السعودية

واضاف "كونو" خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء في طوكيو، ان "اليابان ترى بان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية نفذه الحوثيون، كما اعلنوا مسؤوليتهم فيه".

وفي وقت سابق ايضا، كان وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتغي" الذي عيّن هو الاخر حديثا في منصبه، اصدر بيانا في معرض التعليق على استهداف منشآت "ارامكو" النفطية بواسطة الطائرات المسيرة؛ مؤكدا فيه على حماية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

انتهى ** ح ع