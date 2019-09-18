وزير العلوم : الجهود متواصلة للافراج عن العالم الايراني المعتقل في امريكا

جاء ذلك في تصريح ادلى به غلامي على هامش مجلس تابيني اقيم اليوم الاربعاء على روح والدة العالم الايراني المعتقل في سجن الولايات المتحدة، وفي معرض الاشارة الى الاجراءات المتبعة من وزارة العلوم الايرانية بهدف الافراج عنه.

واضاف غلامي، ان واشنطن لم تدع اي سبيل لمتابعة اجراءات الافراج عن سليماني وهو ما ادى الى عرقلة جهود الوزارة حتى الان.

وتابع : نحن لا تربطنا اي علاقات مع الحكومة الامريكية، وهؤلاء ايضا لم يدعوا اي فرصة للاتصال (مع العالم الايراني المعتقل) ومتابعة الامر؛ الوضع الراهن يخضع لظروف الحظر والتهديد والخصومة، دون اي يكون هناك اي اتصال يمكن من خلاله متابعة القضية بسهولة.

ولفت غلامي الى ان سبيل الاتصال الوحيد هي السفارة السويسرية في طهران، والتي لم تقدم لغاية الان اي رد ايجابي حول الافراج عن سليماني؛ مؤكدا انه رغم كافة العقبات لكن الجهود ستتواصل في سياق الافراج عنه.

وردّا على سؤال بشان استخدام الدبلوماسية العلمية والعامة من اجل الافراج عن هذا الباحث الايراني من عدمه، قال وزير العلوم : في هذا الخصوص ايضا نحن نحاول الاتصال مع الاوساط الدولية ونشر القضية عبر وسائل الاعلام وتدويلها.

علما ان الدكتور مسعو سليماني الباحث الجامعي الايراني في مجال الخلايا الجذعية، اعتقل في 22 /10/2018 في مطار شيغاغو لاسباب مجهولة ومنه نقل الى سجن "ديتون اتلانتا" الامريكي.

وجاءت زيارة هذا العالم الايراني تلبية لدعوة مؤسسة "مايو كلينيك" بوصفها من ابرز المراكز العلمية والجامعية المعنية بالابحاث الطبية عالميا وذلك بهدف اجراء ابحاث تخصصية، لكن الشرطة الامريكية عمدت الى اعتقاله منتهكة كافة القوانين والمعايير الاكاديمية والعلمية في العالم.

انتهى ** ح ع