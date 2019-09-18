الامريكيون يسعون الى ارغام الدكتور سليماني على الاقرار بالجريمة

جاء ذلك في حوار خاص لزوجة العالم الايراني المعتقل السيدة "مهناز ربيعي" مع مراسل "ارنا" اليوم الاربعاء وعلى هامش مراسم تأبين والدته؛ مبينة ان زوجها يمرّ بظروف سيئة في السجن الامريكي.

وتابعت، ان الدكتور سليماني ورغم مكانته العلمية المرموقة لكنه تعرض للاساءة في السجن و وضعه النفسي الحالي ليس جيدا.

وتقدمت السيدة ربيعي بالطلب الى سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية و وزير الخارجية لاتخاذ اجراءات عاجلة وبذل الجهود بهدف متابعة قضية زوجها الاكاديمي المعتقل في سجن ديتون الامريكي مسعود سليماني.

علما ان الدكتور مسعو سليماني الباحث الجامعي الايراني في مجال الخلايا الجذعية، اعتقل في 22 /10/2018 لدى وصوله مطار شيغاغو لاسباب مجهولة ومنه نقل الى سجن "ديتون اتلانتا" الامريكي.

وجاءت زيارة هذا العالم الايراني تلبية لدعوة مؤسسة "مايو كلينيك" بوصفها من ابرز المراكز العلمية والجامعية المعنية بالابحاث الطبية عالميا وذلك بهدف اجراء ابحاث تخصصية، لكن الشرطة الامريكية عمدت الى اعتقاله منتهكة كافة القوانين والمعايير الاكاديمية والعلمية في العالم.

انتهى ** ح ع