ايران لم تعد كما كانت عليه واصبحت اكثر قوة من السابق

واضافت السيدة سلافين في تغريدتها : ان ايران لم تعد كما كانت عليه خلال العام 1987، بل اصبحت اقوى عسكريا بكثير واكثر نفوذا؛ كفّوا عن اراقة المزيد من دماء الجنود الامريكيين.

وكانت الخبيرة الامركيية قد اكدت في حوار خاص مع "ارنا"، ان حكومة دونالد ترامب هي السبب في بدء التوتر مع ايران.

واضافت : ينبغي على هؤلاء المبادرة الى تغيير الظروف واثبات جدية رغبتهم في التفاوض عبر تحديد التنازلات التي هم مستعدون تقديمها الى ايران.

انتهى ** ح ع