ايران وتركيا تتفقان على توسيع التعاون الطبي والعلاجي بين البلدين

والتقى رئيس مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء على هامش اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وتركيا، التقى بوزير الصحة في حكومة انقرة والذي يراس عن الجانب التركي اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ونوّه واعظي في هذا اللقاء بتقدم كل من ايران وتركيا، الذي وصفه "مميزا"، في المجالات الطبية، كانتاج الادوية والمعدات ذات الصلة، وتقنية الخلايا الجذعية، وزراعة الاعضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والانسجة العضوية؛ مؤكدا ان البلدين قادران على ان يلبيا حاجات بعضهما الاخر في هذا الخصوص.

كما تطرق الى تشكيل لجنة السلامة الصحية المشتركة في اطار لجنة التعاون الاقتصادي بين طهران وانقرة؛ واصفا ذلك بانه مؤشر على توفر الفرض والطاقات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الطبية والعلاجية.

ودعا واعظي في السياق، الى دعم اصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون بينهما، والذي من شانه اني يسهم بشكل كبير في تنمية التعاون التجاري بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع وزير الصحة التركي، وصف رئيس مكتب رئاسة الجمهورية البيان الصادر عن قمة انقرة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا بانه حمل رسالة سلام واستقرار الى شعوب المنطقة؛ مضيفا ان الرسالة التي صدرت عن لقاء الرئيسين (التركي والايراني) وايضا اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تكشف عن مدى العلاقات المعمقة والقائمة على المحبة وتعاونهما الذي يصب في مصلحة الشعبين الايراني والتركي.

الى ذلك، اكد وزير الصحة التركي رغبة البلدين في تعزيز اواصر التعاون المشترك؛ وقال : ان تركيا مستعدة لتوسيع التعاون في كافة المجالات الطبية والعلاجية مع ايران.

وفيما وصف حجم التعاون الطبي بين ايران وتركيا بانه اقل بكثير من الطاقات المتوفرة، دعا "كوجا" الى مزيد من التعاون الوثيق في مجالات مثل انتاج الدواء والتقنية العلاجية والمعدات ذات الصلة والتعليم الطبي؛ وبما يسهم في توفير اجواء جديدة على صعيد العلاقات الثنائية بين طهران وانقرة.

انتهى ** ح ع