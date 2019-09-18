إيران ودول الأسيان يمتلكون فرصا كبرى للتعاون

ويتابع البيان، ان دول الأسيان تعمل على بناء علاقات جيدة مع كافة الدول والشركاء في أرجاء المعمورة وتؤكد ضرورة توظيف جميع الطاقات الهائلة للإرتقاء بالعلاقات مع إيران في مختلف المجالات التجارية والعلمية والتقنية والثقافية.

ويضيف، ان توقيع إيران على معاهدة الصداقة والتعاون لأسيان في آب/أغسطس 2018،يعزز دوافع الدول الأعضاء في هذه الرابطة وكذلك إيران للرقي بالسلام والصداقة والتعاون بين أبناء شعوبهم وتوطيد أواصر العلاقات والتضامن بينهم.

ويصرح باستعداد لجنة الأسيان في طهران التي تضم كلا من سفراء بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام للتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية وممثليات المجتمع الدولي في إيران في سياق تعزيز العلاقات الخارجية لدول الأسيان مع الدول الصديقة على صعيد المنطقة والمنظمات الدولية.

وينص البيان على تصريحات السفير الاندونيسي ورئيس لجنة الأسيان في طهران "اكتاوينو عليمودين" التي يعرب خلالها عن ثقته بأن دول الأسيان سيكون لها مستقبلا مشرقا في تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون من أجل المساعدة على إحلال السلام والإستقرار والأمن والتعاون والتنمية بالمنطقة والعالم.

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