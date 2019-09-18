١٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83481634
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مستشار روحاني يرد على تصريحات متحدث التحالف السعودي

مستشار روحاني يرد على تصريحات متحدث التحالف السعودي

طهران / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا- رد مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة الايرانية حسام آشنا، على تصريحات المتحدث باسم ما يسمى بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا مساء الاربعاء: ان المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري السعودي كان بمثابة كارثة اعلامية لبلاده. لقد اثبت بقوة انه "لا يمكنه اثبات او لا يعلم":

1-منشأ (صواريخ) كروز والطائرات المسيرة بدقة.

2-من اين منطقة ونقطة اُطلقت.

3-لماذا لم يستطع الدفاع الجوي (السعودي) احباط الهجوم.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي قد كرر اتهاماته الفارغة بضلوع ايران بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في البقيق وهجرة خريص في السعودية.

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية.

وادعى المالكي أن لدى السعودية أدلة على ان الهجوم لم ينطلق من اليمن بل من الشمال الى الجنوب، حسب زعمه.

انتهى ** 2342

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