وزير الداخلية الايراني: ارادة الحكومة مبنية على دعم التنمية المستديمة والمتوازنة

وفي رسالة وجهها لمناسبة تاسيس مدينة خانميرزا في محافظة جهارمحال وبختيار جنوب غرب ايران، قال رحماني فضلي، من المؤكد ان التقسيمات الادارية والارتقاء بالمستوى الاداري للمناطق ليس هدفا بحد ذاته بل ان ارادة وزارة الداخلية وحكومة التدبير والامل (الحكومة الحالية) مبنية على توفير وتحقيق هدف اسمى الا وهو دعم التنمية المستديمة والمتوازنة في مسار الاقتراب من مؤشرات النمو والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر ان مدينة خانميرزا هي عاشر مدينة في محافظة جهامحال وبختياري جنوب غرب البلاد والبالغ نفوسها نحو مليون نسمة.

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