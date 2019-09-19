الطائرة الايرانية تفوز على الهند وتلاقي تايوان في ربع نهائي بطولة آسيا

واسفرت نتائج الاشواط الثلاثة للمباراة التي جرت مساء الاربعاء في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران عن التالي: 25-16، 25-21، 25-21.

وستواجه ايران تايوان في الدور ربع النهائي لبطولة اسيا بكرة الطائرة بعد ان حلت في المركز الثاني في المجموعة بعد استراليا.

وكانت ايران قد فازت في مجموعتها في الدور الاول على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 وخسرت امام استراليا 3-1 وفي الدور الثاني فازت على الصين 3-0 والهند 3-0 وتم اعتماد نتيجة مباراتها في الدور الاول مع استراليا.

وستكون مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

ايران-تايوان

كوريا الجنوبية-الهند

استراليا-باكستان

الصين-اليابان

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من مباراة ايران وتايوان مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية والهند فيما سيلتقي الفائز من مباراة استراليا وباكستان مع الفائز من مباراة الصين واليابان.

وستجري مباريات الادوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي الخميس والجمعة والسبت.

يذكر ان المنتخبات الثمانية المتاهلة الى الدور ربع النهائي فی بگولئ اسیا قد تاهلت الى التصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 والتي ستجري مطلع العام القادم في الصين حيث يتاهل الفائز فيها الى الاولمبياد.

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