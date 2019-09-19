منتخب ناشئة ايران يمطر مرمى المالديف بـ 13 هدفا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في مدينة همدان (غرب ايران) التي تستضيف المجموعة الثالثة لغرب اسيا، لم يجد منتخب ناشئة ايران صعوبة في دك مرمى نظيره المالديفي بـ 13 هدفا واضاع ركلة جزاء والعديد من الفرص الاخرى للتسجيل.

وكان نجم المباراة امير ابراهيم زادة الذي سجل لوحده 5 اهداف فيما سجل كل من يادكار رستمي وايمان دانش وفردين بحري ومحمد رضا كوشكي هدفين لكل منهم واضاع كوشكي ركلة جزاء.

وستلتقي ايران مع فلسطين الجمعة ومع افغانستان الاحد.

يذكر ان الفرق المشاركة في بطولة آسيا للناشئين قسمت على 11 مجموعة يتاهل متصدر كل منها الى النهائيات فيما تلتحق بها 4 من افضل المنتخبات الحائزة على المركز الثاني مع الدولة المضيفة.

انتهى ** 2342