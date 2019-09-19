١٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٦:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83481646
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افتتاح غرفة ايران في جامعة "يسنوف كاسبين" بكازاخستان

افتتاح غرفة ايران في جامعة "يسنوف كاسبين" بكازاخستان

طهران / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا- تم يوم امس الاربعاء افتتاح غرفة ايران باسم "مولانا" في جامعة "يسنوف كاسبين" في كازاخستان.

وحضر المراسم التي جرت لمناسبة "يوم الشعر والادب الفارسي" مسؤولون محليون بمحافظة مانغيستاو والقنصل الايراني في محافظات غرب كازاخستان حبيب الله ملكوتي فر ورئيس ومدراء جامعة "يسنوف كاسبين".

ومن المقرر ان يتم في هذه الغرفة التي تم تدشينها وتجهيزها من قبل القنصلية الايرانية في اكتاو بالتعاون مع الجامعة، تدريس اللغة والادب الفارسي ومن ثم الدراسات المتعلقة بايران.

وتم قبول 10 من المتقدمين للدراسة في هذا الفرع من جنسيات مختلفة في مرحلة الكبالوريوس حيث ستنطلق الدراسة فيها بدءا من الاسبوع الجاري.

انتهى ** 2342

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