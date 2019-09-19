اول رباعة ايرانية تشارك في بطولة رفع الاثقال العالمية

وافادت الانباء من موقع الحدث، ان الرباعة بسامي استطاعت ان تسجل رقمين قياسيين وطنيين بعد ان تمكنت من رفع ما مجموعه 158 كغم في هذه المنافسات.

وحلّت بسامي في رفعة الخطف سادسة من بين 8 رباعات اخريات، فيما احرزت المركز الخامس في رفعة النتر؛ مسجلة رقمين قياسيين وطنيين في كل من المرحلتين.

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