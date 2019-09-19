القائد العام للحرس الثوري : لا نهاب العدو صغيرا كان ام كبيرا

وفي تصريح له على هامش رعايته مراسم تدشين مشاريع خاصة بازالة الحرمان والفقر اقيمت اليوم الخميس بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق)، اضاف اللواء سلامي : ان الجنود وقوات التعبئة والحرس الثوري يحرسون ثغور البلاد بكل يقظة ويرصدون تحركات العدو.

وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، بقوله : نحن لانهاب العدو ان كان صغيرا او كبيرا.

وتابع : لقد اجتزنا هذه الهواجس والعدوّ ايضا بات مطلعا على هذه الحقيقة؛ وقد بلغنا من القوة مايرغمهم على توجيه اصابع الاتهام كذبا الينا في كل ما يحدث اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اكد اللواء سلامي على ان هزيمة العدو تكمن في الجهاد، ومساندة الشعب والاهتمام بظروفهم المعيشية والتقليل من معاناتهم.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الى ضرورة الاعمار في سياق مكافحة الفقر والحرمان داخل البلاد؛ مبينا ان العدو يسعى الى اضعاف الشعب، لكننا لا نسمح له بذلك ونبذل جهدنا بصفتنا خدام هذا الشعب من اجل توفير الرخاء والعزة له، والعمل على اعمار البلاد ورفعته.

ونوّه اللواء سلامي في ذات السياق بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وتاكيده على تحسين الظروف المعيشية للشعب الايراني؛ مؤكدا بالقول : نحن كلفنا من قبل سماحته بالمساهمة في هذا الامر وعلى اهبة الاستعداد لاداء مسؤوليتنا.

انتهى ** ح ع