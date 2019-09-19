وزير الطرق : الطرق البرّية والجوية والسككية مستعدة لنقل زوار الاربعين

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارته التفقدية لمنفذ شلمجة الحدودي (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، قال اسلامي : ان وزارة الطرق وبناء المدن عمدت الى تعزيز طاقات النقل البري وزيادة وسائل النقل العامة وايضا تامين الطرق البرية لتسهيل ظروف الزوار.

ولفت في ذات السياق، اشار اسلامي الى تخصيص 8 آلاف حافلة النقل العام، بالاضافة الى 3 آلاف حافلة اخرى ليتم استخدامها عند الضرورة في نقل الزوار.

واضاف، كما تمت زيادة عدد الرحلات الجوية باتجاه المدن المحاذية للمناطق الحدودية بهدف التسريع في عملية نقل هؤلاء الزوار اليها.

وفي مجال النقل السككي، اعلن اسلامي ايضا تحديد رحلات اضافية الى المناطق الحدودية في مدينتي خرمشهر (جنوب غرب) وكرمانشاه (غربي البلاد)، فضلا عن استخدام حافلات السكك الحديدية على طريق خرمشهر – شلمجة السككي ليتسنى نقل اكبر عدد من زوار الاربعين الى معبر شلمجة الحدودي مع العراق.

انتهى ** ح ع