زلزال بقوة 4,1 على مقياس ريختر يهز محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

وافاد معهد الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران (العاصمة)، ان هذه الهزة الارضية حدثت في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 29,88 والطول الشرقي 57,76.

وبحسب المصدر نفسه، فقد حدثت الهزة على بعد 3 كم من مدينة بافت و37 كم من مدينة كشيت و39 كم من مدينة اندوهجرد، في محافظة كرمان.

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