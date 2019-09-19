زلزال بقوة 4,1 على مقياس ريختر يهز محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

وافاد معهد الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران (العاصمة)، ان هذه الهزة الارضية حدثت في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 29,88 والطول الشرقي 57,76.
وبحسب المصدر نفسه، فقد حدثت الهزة على بعد 3 كم من مدينة بافت و37 كم من مدينة كشيت و39 كم من مدينة اندوهجرد، في محافظة كرمان.
انتهى ** ح ع
كرمان / 19 ايلول / سبتمبر / ارنا – تعرضت بعض المناطق في مدينة كلبافت بمحافظة كرمان (جنوب شرق) الى زلزال بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر عند الساعة الـ 11 و54 دقيقة من صباح اليوم الخميس.
وافاد معهد الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران (العاصمة)، ان هذه الهزة الارضية حدثت في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 29,88 والطول الشرقي 57,76.
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