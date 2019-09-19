١٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٥٤ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83482148
٠ Persons

سمات

"أمنستي":قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

"أمنستي":قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

رام الله/١٩ أيلول/سبتمبر/ارنا-قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن قتل القوات الصهيونية، امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، ما هو إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة الدولية من أجل إنهاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "امنستي" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن لقطات الفيديو أظهرت أن المرأة كانت تقف على مسافة بعيدة من الجنود عندما أطلقوا عليها النار، ويبدو أنها لم تكن تحمل سلاحاً ناريًا ولم تشكل أي تهديد مباشر لهم.

وأكدت أن للقوات الصهيونية سجلا حافلا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير القانوني؛ وأن انعدام محاسبة القوات الإسرائيلية يؤدي إلى ارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات.
وكانت قوات الاحتلال اعدمت امرأة فلسطينية امس الاربعاء
انتهى**٣٨٧**1110

تعليقك

You are replying to: .
2 + 4 =