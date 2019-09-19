ظريف : فريق "ب" يسعى الى خداع ترامب

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف عبر حسابه بموقع تويتر ردا على اتهامات وزير الخارجية الامريكي الاخيرة ضد ايران.

وكتب وزير الخارجية، في تغريدته : "شن الحرب او التحريض علي الحرب"؟ ان ما تبقى من فريق "ب" (الى جانب حلفائهم السلطويين) يسعون الى خداع دونالد ترامب لجره الى الحرب.

وتابع : لايزال هؤلاء يدفعون ثمن الحرب وفي اليمن والتي هي اصغر بكثير، بعد ما كانو يزعمون وبكل عنجهية انهم قادرون على حسمها في غضون 4 اعوام.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اول مسؤول في واشنطن الذي وجّه اصابع الاتهام حول الهجمات على منشآت النفط السعودية، الى ايران؛ حيث صرح الاخير خلال زيارته الرياض (امس) ان هذه الاحداث هي بمثابة "الاقدام على الحرب" من جانب ايران وتشكل تهديدا لامن الطاقة العالمية.

انتهى ** ح ع