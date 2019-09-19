ظريف لــ "سي ان ان" : "حرب شاملة" ستندلع إن ضربت إيران عسكريا

وقال ظريف مصرحا لقناة الـ سي ان ان الامريكية؛ "أنا أقدم تصريحاً جدياً حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحاً جدياً بأننا لا نريد حرباً ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع بشأن الهجوم على السعودية ستسفر عن الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا".

ونفى وزير الخارجية المزاعم بشان "ضلوع إيران" في الهجمات التي شهدتها شركة أرامكو السعودية قبل أيام؛ مؤكدا بقوله : ان ايران املت بتجنب الحرب، وأنها على استعداد للحديث مع الخصوم الإقليميين، السعودية والإمارات.

وردا على سؤال بشان التفاوض مع امريكا، قال : انه في حال ان رفعت واشنطن الحظر الجائر عن ايران سيكون الوضع مختلفا؛ وفي حينه سننظر في المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية في تصريح للقناة الامريكية : لقد استخدم هؤلاء كافة الوسائل دون ان يتمكنوا من اركاعنا.

وحول مشاركة رئيس الجمهورية والوفد الايراني المرافق في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، صرح ظريف : امريكا لم تصدر بعد تاشيرات الوفد المرافق لرئيس الجمهورية؛ الامر الذي تسبب في عرقلة الزيارة.

انتهى ** ح ع