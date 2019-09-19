رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية يجرى مباحثات مع رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي

واشار رئيس المجلس الالمبي الاسيوي الى عقد اجتماع الجمعية العامة القادم في الدوحة؛ مبينا انه سيتم خلال ذلك الاجتماع اتخاذ القرار بشأن استضافة طهران للاجتماع الذي بعده.

علما ان اجتماع الجمعية العامة للجان الاولمبية التابعة لدول اسيا الوسطى عقد اليوم في عاصمة كازاخستان نورسلطان؛ بحضور رئيس الكجلس الاسيوي الاولومبي "الشيخ احمد" والذي حلّ ظيف شرف على هذا الملتقى.

وناقش المشاركون في هذا الحدث قضايا عديدة، بما في ذلك مكافحة استخدام المنشطات والفساد والاحتيال في الالعاب الرياضية، اضافة الى تعزيز البطولات والتعاون بين دول اسيا الوسطى وبالتالي دعم النشاط الاولمبي المشترك.

يذكر ان اقتراح اللجنة الاولمبية الايرانية بشأن اقامة اول دورة من مسابقات اسيا الوسطى الرياضية لقي ترحيبا واسعا وتاييد جميع اعضاء الجمعية العامة في اجتماعها بكازاخستان اليوم.

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