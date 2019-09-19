مراسم الاربعين انموذج للاقتدار والتماسك بين ايران والعراق

جاء ذلك خلال استقبال آية الله نوري همداني السفير العراقي لدى ايران "سعد جواد قنديل" في قم المقدسىة (وسط).

ونوّه المرجع الديني بالمشتركات الثقافية والتاريخية والسياسية بين ايران والعراق والتي تمتد على مدى تاريخ البلدين؛ مؤكدا ان الاعداء عاجزين عن تحقيق مآربهم للوقعية بين البلدين.

واشاد آية الله نوري همداني بتضحيات الشعب العراقي السائر على نهج الولاية وقوات الحشد الشعبي وتيارات المقاومة في هذا البلد خلال الحرب ضد داعش الارهابي والجماعات التكفيرية التي سعت وراء الفوضى في العراق.

واضاف : ان قلوب الشعب الايراني تهوى الى جانب اشقائهم العراقيين في السير على طريق الولاية وخدمة اهل البيت (عليهم السلام) وهو ما يتبلور سنويا في مشاركة آلاف الايرانيين خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع) داخل العراق.

وفي الختام، اعرب المرجع الديني الايراني عن تقديره للحكومة والشعب العراقيين على تضحياتهم وحسن ضيافتهم لزوار الاربعين في كل عام؛ متطلعا الى مزيد من التآخي والمحبة بين البلدين ايران والعراق.

انتهى ** ح ع