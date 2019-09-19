الكيان الصهيوني حجر عثرة امام انشاء منطقة خالية من السلاح النووي

وخلال كلمته اليوم الخميس في المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتناول موضوع "الطاقات النووية للكيان الصهيوني وانشاء منطقة شرق اوسط خالية من السلاح النووي"، اعرب غريب ابادي عن ترحيبه بقرار إدراج هذين الموضوعين ضمن جدول اعمال المؤتمر.

واضاف : ان انشاء منطقة خالية من السلاح النووي شكّل منذ امد بعيد مطلبا للعديد من البلدان الاقليمية وبدءا من العام 1980 لغاية اليوم صدرت بشانه العديد من القرارات دون ان يتم التصويت عليها.

ولفت غريب ابادي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بضرورة انشاء هكذا مناطق ولاسيما في الشرق الاوسط المتأزمة؛ لأن نشاطات الكيان الصهيوني النووية الجامحة لاتزال تشكل مصدر قلق للمنطقة وخارجها.

وحذر سفير ايران الدائم في فيينا من استمرار التقصير الذي حصل خلال الفترة الماضية في هذا الخصوص، وذلك نظرا للتداعيات الخطيرة التي ستطال مصداقية وشمولية ودور اتفاقية الحدّ من الانتشار النووي.

وتابع قائلا : ان ايران تشدد على ان التزام المجتمع الدولي باتفاقية نزع السلاح النووي (الـ ان بي تي) وايضا تنفيذ اتفاق الضمانات على الصعيد الدولي لاسيما في منطقة الشرق الاوسط، يسهم بشكل فاعل في انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.

غريب ابادي، نوه في كلمته ايضا الى حقيقة ان جميع الدول الشرق اوسطية باستثناء الكيان الصهيوني انظمت الى اتفاقية نزع السلاح النووي وتواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا الاطار.

وتابع : ان حقيقة المخاطر الجادة الناجمة عن طاقات "اسرائيل" النووية السّرية والتي تهدد امن الدول الجارة والبلدان الاخرى، يتم التغافل عنها بواسطة دول خاصة.

واضاف : ان استمرار المواقف الانتقائية في منطقة الشرق الاوسط يهدد ديمومة اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلص الى القول، ان ايران تعتقد بقوة ان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الوضع يكمن في ممارسة ضغوط مستدامة على الكيان الصهيوني ليتم ضمّه عاجلا ومن دون شروط مسبقة الى اتفاقية نزع الاسلحة النووية و وضع كافة نشاطاته ومنشآته النووية السرّية تحت رقابة اتفاق الضمانات الشاملة في الوكالة الدولية.

انتهى ** ح ع